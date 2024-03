Zé Felipe presenteia Virginia com colar de 500 mil da Bvlgari

Gente, toda vez que eu abro um story da Virginia Foncesa, sinto que nunca passei tanto recibo de pobre na minha vida. O aniversário da influenciadora é no dia 6 de abril, e ela ganhou um colar da grife Bvlgari, avaliado em R$ 522 mil do maridão, Zé Felipe. A peça se assemelha a uma serpente, é feita de ouro rosa 18 quilates cravejado de diamantes na cabeça e na cauda, e olhos em ônix preto.

Virginia não fez questão de disfarçar o quanto amou o seu presente. “Socorro, eu tô em choque absoluto com esse presente! Eu amei! Eu amei! Te amo, Zé, obrigada! Depois das Marias e do Zé Leonardo, esse é o melhor presente que você me deu”, disse.

“Isso aqui era um dos meus sonhos de joias, tá? Juro! […] Bom, eu quero dormir e acordar com ele. Simplesmente perfeito! Está todo mundo falando que esse colar combina com meu apelido, Vivíbora.”