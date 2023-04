Zé Felipe lança rap de apoio à Virgínia e Evaristo cutuca

Depois do jornalista se desculpar com Virgínia, o marido da loira lançou um rap de apoio a sua esposa e Evaristo não deixou barato

Quanto vocês querem apostar que o rap de Zé Felipe vai bombar nas redes sociais de uma jeito vergonhoso? Não vai demorar muito para o áudio ser hit no Tik Tok. Depois de todo bafafá com Evaristo Costa, Zé Felipe lançou um rap para se pronunciar diante do caso, acontece que o jornalista não ficou quieto e no seu Instagram cutucou o artista publicando nomes de rappers famosos.

O deboche veio como um tapa em luva de pelica, mas a fofoqueira aqui entendeu bem o recado. Entre as canções de rap compartilhadas estão Stepping Stone, do Eminem; Murder, do 50 Cent; Izzo, do Jay Z e Ungrateful, da Megan Thee Stallion.

Em trecho do rap, Zé chama Evaristo de otário. “Então se liga, falou que queria, agora escuta o que devia. Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias. E pega a visão, seu comentário não foi de um jornalista, mas de um c#zão. Se você prega e não faz, não venha postar pomba branca da paz”, canta o sertanejo.