Zé Felipe desmente que Poliana Rocha esteja triste: ”Pilar de tudo”

O cantor e filho da empresária soltou o verbo diante da figura materna após muitos questionamentos diante da possível paternidade de Leonardo com um filho fora do casamento

Zé Felipe contou detalhe de como está a cabeça de sua mãe após as notícias sobre a possível paternidade de Leonardo com uma filha fora do casamento. O filho do cantor contou que Poliana está bem e não está triste com tudo que está acontecendo, revelando que ela quem toma conta da família e de tudo que acontece com eles.

“Está não. Minha mãe trabalha muito. Ela que toma conta de tudo do meu pai, ajuda a olhar as minhas coisas também. Ela, na verdade, é o pilar de tudo, sabe? Qualquer bucha, é sempre em cima dela, então ela fica muito ocupada, sempre ajudando, coração enorme”, disse ele.

“Com certeza, é um espelho muito grande para mim. Minha mãe é uma pessoa muito especial, muito amorosa, muito bondosa e muito justa”, finalizou.