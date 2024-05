Zé Felipe causa ao revelar qual ex-namorada de João Guilherme é a mais ‘chata’

Olha ele! Zé Felipe não deixou de falar qual das namoradas de João Guilherme ele considerava a mais chata. O cantor esteve no programa ‘Sabadou com Virginia’, do SBT, o artista decidiu dar sua opinião a respeito de algumas ex-cunhadas.

“Chata, não. Enjoada, a Jade. A Jade não é chata, é enjoadinha. A Larissa vi duas vezes na vida, e a Bruna Marquezine, não sei se ele ta namorando”, respondeu o cantor, frisando não achar Jade Picon uma pessoa chata. “Acho que valeu. Foi o máximo, Zé”, reagiu Virginia Fonseca, divertindo a plateia.

Após o trecho do programa de Virginia viralizar, internautas passaram a comentar sobre a declaração do famoso. “Eu amo a sinceridade do Zé Felipe, transmite segurança e ao mesmo tempo caoticidade!”, se divertiu um. “O Zé é muito fifi”, comentou outro.