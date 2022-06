Chegou chegando: Zaquieu arruma “inimiga” na fazenda de Zé Leôncio

Filó não vai gostar da bajulação do personagem com Mariana

Sabe aquele kikiki que a gente ama? Agora vai ter ele dentro de Pantanal, a novela que tem dado o que falar. Zaquieu, Silvero Pereira, vai chegar daquele jeitinho na trama, cheio de frufru e gritaria, causando com a madame da fazenda de Zé Leôncio, Marcos Palmeira. O personagem foi contratado para ser mordomo de Mariana, Selma Egrei, e o tanto de bajulação com a madame vai irritar Filó, Dira Paes.

Até o momento Zaquieu tinha resistido às investidas da madame para que o personagem fosse para as terras entre rios junto dela, mas vai ceder ao pedido de Jove, Jesuíta Barbosa, que convida o rapaz para o seu casamento. O personagem viaja juntamente com Irma, Camila Morgado.

Filó não ficará nada feliz com a bajulação do personagem com Mariana, afinal, ele vai servir de “olhos e ouvidos” para a madame na sua expedição no Pantanal. Até o momento Zaquieu existiu para dar voz a outros personagens, mas tudo indica que ele ganhará uma nova roupagem e terá o coração laçado por um peão.

Na versão original, o personagem se declara para Alcides, que hoje é interpretado por Juliano Cazarré, mas o peão desconversa, pois está apaixonado pela sua patroa, Maria Bruaca, Isabel Teixeira na versão atual. Será que a novela vai seguir o mesmo ritmo? Acompanharei tudo de perto.