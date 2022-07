Zagallo é internado em hospital do Rio

Ex-jogador está enfrentando problemas respiratórios

Minha gente, muita calma nessa hora. De acordo com a colunista do ‘Em Off’, Fábia Oliveira, Zagallo foi internado em um hospital do Rio de Janeiro por enfrentar problemas respiratórios. O ex-jogador deu entrada no Hospital Barra D´Or, na Barra da Tijuca, ontem (26).

“O sr Mário Jorge Lobo Zagallo se encontra internado desde o dia 26/7, no Hospital Barra D’Or, para tratamento de infecção respiratória. Está neste momento sob cuidados médicos, lúcido, respirando espontaneamente sem a ajuda de aparelhos. Foi realizada testagem para COVID-19, que foi negativa”, informa o boletim divulgado.

O ex-técnico de futebol tem 90 anos e começou sua carreira como ponta-esquerda do América, em 1950. O sucesso do ex-jogador veio com a sua carreira no Flamengo.