Zac Efron revela que sofre de agorafobia: “Não saio!”

Ator muso de High School Musical contou que sofre de transtorno de ansiedade

Cadê as minhas ansiosas de plantão? Gatas, não é só a gente que sofre de ansiedade não, Zac Efron contou que sofre de agorafobia e que nem sai de casa. Para quem não se lembra o gato foi sucesso no filme High School Musical.

“Eu simplesmente não saio! Pessoas em grandes grupos – desencadeia minha agorafobia”, contou ele para a revista ‘Men ‘s Health’.

Para quem não conhece, a problemática tem interferência no medo de não conseguir controlar as situações ou locais. As crises podem ser leves ou mais pesadas, podendo ser tratadas com psicoterapia ou medicamentos.