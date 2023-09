Yuri Moura, agressor de Victor Meyniel não gostou de ter sua sexualidade exposta

De acordo com o advogado de defesa do ator, o agressor teria proferido diversos socos no rosto da vítima após ele ter ido se despedir dele na portaria do prédio

Homofobia? Aqui não! Todos nós sabemos e ficamos muito tristes em saber o que aconteceu com Victor Meyniel, que foi agredido com diversos socos por Yuri Moura. De acordo com o advogado da vítima, a agressão aconteceu após o ator ter “exposto” sua sexualidade e tudo aconteceu porque Victor desceu do prédio para se despedir de Moura. “Na hora de ir embora, o Victor foi se despedir e o Yuri não quis. Sem entender, o Victor perguntou o motivo e ao ter a sexualidade revelada ali, ele teve esse surto e aconteceu a agressão”, explicou o advogado a Fábia Oliveira. Os vídeos mostram o ataque de Yuri que aconteceu depois que eles se conheceram na boate Fosfobox, na Zona Sul do Rio. Tudo aconteceu na portaria do prédio de Yuri.