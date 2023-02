Yuri Lima oficializa namoro com Iza

Jogador usou as redes sociais para se declarar para a cantora

É o amor! Carnaval está chegando e parece que o coração da nossa musa e diva Iza está off para qualquer negócio. No começo desse ano a vida da cantora foi muito especulada pela mídia que queria saber quem era seu novo affair. Sem segredos, o muso usou as redes sociais para se declarar para a cantora.

Na legenda da publicação ele escreveu: “Dona de mim”, fazendo alusão a um dos hits da artista, logo Iza usou os comentários para responder: “Meu”.

Finalmente oficializaram o namoro, minhas fofoqueiras já não aguentavam mais esperar a notícia. Aloca!