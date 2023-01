Yuri Lima confirma estar vivendo um affair com Iza

O jogador confirmou que está vivendo um romance com a cantora e disse ser bem reservado com isso

Que ano mais promissor para as minhas fofoqueiras que amam uma formação de casais. Iza negou esses tempos um affair com o seu dançarino e sua equipe ainda disse que existia uma outra pessoa. Trata-se do jogador Yuri Lima que confirmou os boatos.

“Olha, eu sou muito reservadão. Não quero falar disso não”, iniciou o atleta ao Gshow, que logo em seguida confirmou que está ficando com a cantora. “Estamos nos conhecendo”, disse.

O meio-campista ainda disse que é fã de Iza, ou seja, a formação perfeita, né manas? Afe! Que sonho.