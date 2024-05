Yudi Tamashiro polemiza ao dizer que vítimas de chuvas no RS precisam buscar Deus 

Genteee, durante sua participação no programa Chega Mais (SBT) nesta sexta-feira (10), o Yudi Tamashiro dividiu opiniões ao dizer que as vítimas dos estragos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul precisar buscar Deus para saírem da situação em que se encontram. Pastor e cantor gospel há cinco anos, ele comentou que esteve na capital gaúcha antes do desastre ambiental e disse que as pessoas que rejeitam a palavra divina sofrem mais.

“Se pararmos para pensar, há muito tempo nós temos rejeitado a presença de Deus. E quando uma tragédia desse tipo acontece, nós nos perguntamos onde Deus está. E ele sempre esteve no mesmo lugar”, afirmou o pregador.

“Antes disso tudo acontecer no RS, eu estava lá pregando e, quando eu voltei, toda essa loucura começou a acontecer. Já faz cinco anos que eu vivo a minha vida por outras vidas. Deus fez tudo isso para eu entregar algo de direcionamento para os jovens”, acrescentou o ex-apresentador.

Tamashiro revelou que começou a receber pedidos de pessoas que não são evangélicas, mas que buscam uma palavra amiga para reverter a tragédia. “Isso que vemos no Rio Grande do Sul, nós vemos no mundo inteiro. E, às vezes, nos perguntamos “Cadê Deus?” Recebi muitas mensagens de pessoas que não vivem o que eu vivo”, disse.