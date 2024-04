Yudi faz pregação em Paris na Torre Eiffel

Genteee, olha só esse babado que uma amiga minha lá da França acabou de me mandar. Parece no sábado passado (13), o Yudi Tamashiro pregou o Evangelho em frente à Torre Eiffel, em Paris. Parece que o artista cristão e a esposa Camila se encontraram com um grupo de cristãos brasileiros em um dos monumentos turísticos mais famosos do mundo para evangelizar quem passava no local e louvar a Deus.

“Estou me preparando para evangelizar pessoas em frente a Torre Eiffel. Então se você, brasileiro que se encontra neste momento aqui em Paris e quer participar desse momento, estaremos aqui às 20h”, convidou Yudi, horas antes da ação, em postagem no Instagram.

Com o auxílio de uma tradutora de francês, ele anunciou a esperança que há em Jesus. “Eu venho do Brasil, eu sou artista no Brasil. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou aparecendo na televisão no Brasil. E lá na televisão, eu falo que tem um Deus que tira você da depressão, que melhora sua vida, e que garante a salvação da sua vida”, pregou Tamashiro.

Em seguida, o grupo fez uma adoração ao Senhor com louvores brasileiros enquanto anoitecia em Paris e as luzes da Torre Eiffel se acendiam.

Desde que se casaram, Yudi e a esposa Camila têm evangelizado em locais públicos e testemunhado como Deus os transformou e os resgatou do mundo. No ano passado, o casal realizou um evangelismo nas ruas no Japão, durante viagem missionária ao país, levando um japonês a Jesus. Em 2022, Yudi também pregou na Avenida Paulista, em São Paulo, e testemunhou sobre seu encontro com Deus.