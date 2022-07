Yasmin Brunet conta que já foi traída: “Já dei uma chance depois de uma traição e me arrependi

Loira está solteira desde o término do seu casamento com Gabriel Medina

Se até Yamin Brunet, que é Yasmin Brunet, perdoar uma traição, quem somos nós na fila do pão para não sofrer aquela recaída pelo ex? Aloca! A influenciadora contou no seu Instagram que já perdoou uma traição e se arrependeu. Quem tem teto de vidro que atire a primeira pedra, já dizia Pitty.

“Você daria uma chance, se fosse traição?”, perguntou um seguidor da loira em uma caixinha de perguntas. A musa respondeu sem papas na língua: “Não [daria uma chance]. Não conseguiria confiar de novo. Relacionamento sem confiança não existe”, disse ela.

E não parou por aí, porque Yasmin ainda disse que tem casos e casos. “Mas isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue lidar com isso e dar mais uma chance. Não existe certo ou errado. Existe o que você sabe que dá certo para você. Eu já dei uma chance depois de uma traição e me arrependi”, declarou.

Então é preciso ponderar para não se arrepender, entenderam a dica para curtir esse sabadão e não se arrependerem no domingo?