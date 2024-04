Yasmin Brunet revela que ainda não conversou com Rodriguinho e Nizam, após o BBB

Gentee, em entrevista ao jornal O Globo, a ex-BBB Yasmin Brunet abriu o seu coração, após a sua eliminação no reality, ao comentar sobre qual o destino de sua amizade com os também participante do programa, Rodriguinho e Nizam, que proferiram diversos comentários machistas a respeito de seu corpo.

“Não consegui assistir ao vídeo do quarto [quando Nizam e Rodriguinho falaram de seu corpo], fiquei muito desconfortável. Quando ficavam zoando que estava comendo muito, porque tenho compulsão alimentar, não conseguia nem rebater. Você não sabe como as coisas estão sendo vistas, fiquei com medo de chamar a atenção, virar outra coisa e me deixar muito vulnerável também. Vou conversar com ele [Rodriguinho] em algum momento, mas é muito delicado”, iniciou Yasmin.

Por fim, ela também afirmou que Nizam chegou a mandar uma mensagem para ela, após a sua eliminação, porém, revelou que ainda não lhe respondeu.

“Não conversei ainda. Ele me mandou mensagem, mas não respondi. Precisava de um tempo para entender e digerir tudo. É uma conversa desconfortável, porque é algo que me pega muito. Desde que me entendo por gente tenho questões alimentares. Me sinto muito exposta, vulnerável… Vai ser um papo bem complicado”, finalizou Brunet.]