Yasmin Brunet revela dificuldade para o carnaval: “Estou penando para aprender a sambar”

Modelo vai desfilar para a Grande Rio e não está pegando leve nos ensaios

Olha só hein? Yasmin Brunet está dando tudo de si nos ensaios para não passar vergonha como musa da Grande Rio no carnaval deste ano. A loira disse que está penando para aprender a sambar. Aguenta firme!

“Vou falar uma coisa para vocês, estou penando para aprender a sambar. É muito difícil. Sempre achei muito lindo e admirei muito quem samba bem, quem tem samba no pé, quem realmente é toda solta e… Sempre imaginei que fosse realmente difícil. Mas agora que estou precisando aprender pela primeira vez… Pelo amor de Deus, é muito difícil”, disse.

A modelo ainda disse que está com dificuldade para combinar leveza, fôlego, coordenação e força. “Faço aulas todos os dias! Mesmo assim, acho que é uma das coisas mais difíceis que tentei fazer. Quem samba bem, parabéns! Exige muito do seu corpo. Cansa muito. Tem que estar com fôlego, força, tem que ter coordenação motora, leveza, elegância… Gente, vou falar para você, vou fazer o meu melhor, estou dando o meu máximo para aprender, mas não é fácil , não”, desabafou.