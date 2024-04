Yasmin Brunet organiza festa pós-BBB e exclui o Top 5 dos convidados 

A Panelinha pós-reality tá muito on, meus amores. Pois, na noite desta quarta-feira (17), a Yasmin Brunet fez um after secreto apenas o grupo Gnomo e “adotados” do “BBB 24” e alguns famosos. Isso tudo aconteceu depois do último compromisso oficial dos ex-BBBs: participar do “BBB: O Reencontro”, programa comandado pela apresentadora Ana Clara.

Os internautas ressaltam que o Top 5, composto pelos ex-BBBs como Isabelle, Matteus, Beatriz, Alane e Davi não estavam presentes nessa comemoração. A maioria era do grupo Gnomo, como Lucas Buda, Wanessa Camargo, Giovanna Pitel, MC Binn e Leidy Elin. Além deles, também marcaram presença: Maycon, Nizam, Vinicius Rodrigues, Thalyta Alves, Marcus e Juninho. Deniziane também esteve presente no evento.

Obviamente, muitos aproveitaram para tirar sarro do evento nas redes sociais: “Já vi festa pra comemorar vitórias, mas derrota é a primeiro vez que vejo”, escreveu uma pessoa.

Outra fã detonou Yasmin Brunet por ter convidados os ex-BBBs que falaram do seu corpo.”Chamou os macho tudo que falou do corpo dela , parabéns Yasmin se pudesse te dar uma nota seria: DÓ”, afirmou.

“Chamou, inclusive, todos os machos que falaram do corpo dela e sobre sua compulsão alimentar kkkkk vai entender”, questionou uma seguidora.

Vale lembrar que nesta quarta-feira (17) o elenco do “Big Brother Brasil 2024” se reuniu para o programa “BBB: O Reencontro”, do Multishow e a TV Globo cancelou, neste ano, o “BBB 101 dias”, no qual os ex-BBBs se encontravam novamente na casa mais vigiada do Brasil.