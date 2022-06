Yasmin Brunet responde comentários sobre Picon em live: “Você percebe o nível da pessoa pelos fãs que tem”

Loira foi atacada com comentários de fãs de Jade Picon que a acusam de “recalque”

Fogo no parquinho! Do jeito que a gente gosta, nós temos e entregamos uma fofoca bem servida. Em live, Yasmin Brunet alfinetou Jade Picon e os fãs não gostaram nada disso. Os seguidores da morena chegaram a chamar a loira de recalcada e se engana quem acredita que Yamin não respondeu ao vivo para eles.

“Você sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível dos fãs que tem. Todo mundo é biscoiteira, todo mundo é recalcada, todo mundo é o caralh* a quatro”, disparou Yamin diante dos ataques que estava sofrendo em live.

Após receber um comentário em sua LIVE de que teria inveja de Jade Picon, Yasmin Brunet fala: "Sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível dos fãs que tem." 🗣 pic.twitter.com/gckp02FxWT — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 3, 2022

O twitter pipocou de internautas que ficaram do lado de Jade e reafirmaram que Yamin teria inveja da personalidade da paulistana, além de envolver Medina no assunto, quando logo após a saída de Jade do BBB boatos correram solto de que ela poderia ter pegado o ex de Brunet.

Yasmin até deixou de seguir Jade nas redes sociais, o que deu ainda mais pano pra manga. Será que é real?