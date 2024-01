Yasmin Brunet ironiza treta com mãe de Gabriel Medina: “Pobre coitado”

O que uma fofoca não faz, é? Yasmin Brunet contou para Wanessa Camargo que acredita que Maycon a colocou no paredão por causa das conversas desviadas diante da treta com a família de Gabriel Medina. A modelo ainda disse que ele saiu como pobre coitado e ironiza o fato de não saber tomar as próprias decisões.

“Ele acabou de confirmar o porquê me colocou no paredão. Eu só deixei ele falando. Como as pessoas me vêem lá fora. Ele falou assim: ‘Dá uma atenção para a minha mulher, ela gosta muito de você. Ela é uma das poucas pessoas que acreditam nas coisas boas que você fez. Não das poucas, das muitas pessoas que acreditam que você não fez metade das merdas que falam que você fez e faz'”, relatou.

“Qual merda que você fez, desculpa? É o negócio do Medina né, a separação?”, perguntou Wanessa Camargo. Yasmin Brunet, então, respondeu que também gostaria de saber: “Deve ser porque eu separei uma família, segundo os fofoqueiros, porque era um pobre coitado que não sabia tomar as próprias decisões de se afastar de alguém ou não”, disparou.