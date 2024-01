Yasmin Brunet faz lipo LAD para entrar no BBB24

A influenciadora é mais uma integrante do Camarote da próxima edição do Big Brother Brasil.

Meus amores, que a influenciadora Yasmin Brunet estava sendo cotada para participar do BBB24 não é novidade para ninguém, por isso, ter seu nome anunciado para a atração ontem (05), não foi uma grande surpresa para o público. Porém, algo que chamou bastante atenção, além de sua rivalidade com a também participante Vanessa Lopes, foi o seu esforço para entrar ainda mais gata no reality.

Para entrar com o corpo em forma na casa mais vigiada do Brasil, Brunet resolveu dar um tapa em seu visual, fazendo uma Lipo LAD com ninguém menos que o pioneiro da técnica LAD no Brasil, o meu amado Dr José Cury, também conhecido como “o médico das celebridades”.

Ao procurar o cirurgião, pedindo total sigilo, a influenciadora contou e seus planos para que, mantendo a discrição, eles conseguissem concluir todo o tratamento necessário até a última semana de 2023, e é óbvio que ele acatou o pedido da gata.