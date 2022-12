Yasmin Brunet expõe mensagens “nojentas” de homens no Instagram

Loira disse ser assediada pelos homens quando abre caixinha de perguntas para os fãs

Ser mulher é uma tarefa difícil e nas redes sociais fica quase impossível viver sem se esbarrar com um homem escroto. Yasmin Brunet soltou o verbo e contou que sofre assédio todas as vezes que abre uma caixinha de perguntas no Instagram. A musa ainda disse que as mensagens são nojentas e tem vontade de printar.

“Quando eu faço essas caixinhas de perguntas vêm umas mensagens tão nojentas de homens. Minha vontade é dar um print [captura de tela] e começar a postar tudo aqui. Se continuar, vou começar a fazer exposed desses caras”, iniciou.

A loira ainda mostrou as mensagens e os rostos dos homens que mandavam as mensagens para ela, esperando que eles sejam punidos. “Já estou avisando aqui antes, porque além de ser bloqueado, fato, que vai ser bloqueado, eu vou fazer também o exposed desses assédios. Vocês querem? Não, né?! Então, parem”, completou.