Yasmin Brunet e Rodriguinho reatam amizade após BBB 24 

Genteee, parece que as coisas entre Yasmin Brunet e o cantor Rodriguinho foram resolvidas. Pois, a modelo mostrou que perdoou o pagodeiro e selaram a paz depois do fim do BBB 24. Em festa organizada pela modelo e empresária na madrugada desta quinta-feira (18), ela apareceu abraçada com o pagodeiro.

“Ele veio! A paz foi selada!”, declarou Yasmin, que havia ficado bastante magoada ao tomar conhecimento dos comentários de Rodriguinho sobre seu corpo durante o reality show.

Sabemos que o cantor não é fã de noitadas e geralmente dormia cedo nas festas na casa do BBB, mas ele esteve na festa acompanhado de sua esposa, Bruna Amaral, e registrou seu abraço com Yasmin durante a festa.