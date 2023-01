Yasmin Brunet desfilará para Grande Rio: “Feliz em seguir os passos da minha mãe”

Influenciadora desfilará como musa da escola no carnaval de 2023

Yasmin Brunet gera o bafafá nas redes sociais e tudo mostra que ela vai seguir os passos da mãe na Grande Rio. A influenciadora foi escolhida para ser musa da escola no carnaval de 2023. Nas redes sociais ela agradeceu e disse estar muito feliz.

“Ontem fui apresentada como musa da Grande Rio e não poderia estar mais feliz em seguir os passos da minha mãe que foi e sempre será um dos grandes ícones do carnaval carioca. Obrigada por me receberem tão bem como parte dessa família Grande Rio”, iniciou ela.

A loira ainda pediu paciência e disse que quer se divertir. VAI SER LINDO! (Sem pressão galera kkk! Eu quero me divertir e fazer meu melhor para representar minha escola que me recebeu com todo coração)”, escreveu ainda.