Yasmin Brunet choca ao expor interferência da produção no reality

Não é de hoje que se fala sobre a interferência da produção no reality da Globo. Yasmin Brunet, que foi eliminada ontem (12), soltou o verbo e disse que recebeu um recado da produção antes de ser eliminada, gerando uma polêmica entre os internautas.

A modelo contou que a equipe realmente interferiu quando ela tentou colocar a casa no ‘Tá com Nada’.

Sincera, a modelo explicou que foi chamada no confessionário e proibida de continuar cometendo punições de propósito para não ser expulsa do reality: “Eu não desisti. Não me deixaram”, a loira declarou e o apresentador pediu mais detalhes: “Mas por que tinham que deixar?”, ele questionou e Yasmin decidiu expor o recado da produção.

“Como assim tinham que deixar? Me chamaram e falaram que não poderia fazer isso”, ela revelou a interferência sem pensar duas vezes. Rapidamente, os apresentadores mudaram de assunto. Vale lembrar que na ocasião, Yasmin realmente foi chamada ao confessionário e quando retornou para o confinamento, apareceu bem frustrada para explicar que tinha abandonado seu plano.