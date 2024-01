Yasmin Brunet abre o coração sobre compulsão alimentar e é detonada por Rodriguinho: “Vai sair rolando”

Nossa sereia está sofrendo retaliação dentro da casa mais vigiada do Brasil por causa de sua beleza e a pressão por manter os padrões estéticos. Yasmin Brunet abriu o coração e falou sobre sua compulsão alimentar. Mais que depressa, Rodriguinho disse que ela tinha que tomar cuidado, pois poderia sair rolando do reality.

“Eu voltei a ter compulsão alimentar. Olha o tanto que eu estou comendo. Assim, descontroladamente, e tô passando mal. Juro, tô me sentindo horrível depois. Porque eu não me vejo comendo, eu inalo a comida. Nem mastigo. Bizarro”, disse a modelo.

Rodriguinho decidiu opinar sobre o assunto e chamou a atenção de Yasmin. “Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí, você vai sair rolando. ‘Aí ganhou!’, e sai rolando”, disse o cantor, encenando uma possível final para o reality show. Envergonhada, a loira escondeu entre as mãos e não respondeu o brother.