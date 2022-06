Yanka, irmã de Pétala, sofre tentativa de assalto

Yanka, irmã de Pétala, relatou nos stories agora a pouco que um homem parou próximo do seu carro e atirou em direção ao lado que estava seu pai. Graças a Deus o carro é blindado e nada aconteceu com quem estava dentro do automóvel. 🗣🙏🏻 pic.twitter.com/ggyhovULFj