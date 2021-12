Yan Acioli mostra porque é um dos stylists mais consagrados do país. Conseguiu sofisticar Gkay.

Gkay usou looks montados pelo stylist Yan Acioli. Confira os looks usados pela humorista para curtir os tres dias de festa.

A humorista usou looks impactantes, montados pelo stylist Yan Acioli para a farofa da Gkay.

Dona da festa tem que aparecer concordam? E Yan Acioli e Gkay entenderam muito bem isso. Exemplos são os looks usados pela humorista nas três noites de festa que estão bombando nas redes sociais. Ficou curiosa? Quer se inspirar? Chega mais que Tia Kátia vai dar o mapa da mina para vocês!





Na primeira noite, Gkay apostou no brilho! Ela usou top preto e por cima um body chain todo trabalho em pedrarias. A calça seguia a mesma linha, da grife Gucci, com estampa de correntes e stras. Luxo! O que não caiu muito bem e disseram que Yan ficou um pouco chateado, foi com a cena de strip-tease de Gkay… Acontece…

Só no brilho! Foto: Instagram.

Top em pedrarias pra brilhar na Farofa. Foto: Instagram.

Segundo dia de evento e Gkay não deitou. A dona do evento apostou em macacão preto a la Visky, com recortes e transparências, bem sexy! O macacão é da Mugler, grife parisiense que tem vestido muitas famosas como a cantora Anitta.

Gkay usa macacão Mugler com recortes e transparência. Foto: Instagram.

Yan Acioli escolheu muito bem os looks da Humorista. Foto: Instagram

Já na última noite desta maratona de diversão, Gkay se vestiu de látex. Um vestido todo emborrachado vermelho, no melhor estilo Lady in Red! O mais incrível é que o look escolhido para fechar a noite de festas veio de um sex-shop da Augusta!

Toda trabalhada no látex. Foto: Instagram.

O vestido é de um sex-shop da Rua Augusta. Foto: Instagram.

Na moda tudo se transforma amores!