Deolane enquadra Rainha Matos que rebate: “Doutora pra mim é quem tem doutorado!”

Deolane Bezerra resolveu tirar satisfação com a blogueira Rainha matos no meio da Farofa da Gkay. Babado forte!

Treta à vista! Deolane Bezerra resolveu tirar satisfação com Rainha Matos na Farofa da Gkay.

Rainha pra mim só a Xuxa Meneghel, querida Matos! Mas de qualquer forma, cada uma monta seu reino e por meio de seus dotes e empenho não é mesmo?

Se tem uma coisa que Deolane sabe ser é esperta! Meio apagadinha na farofa da Gkay, pois em meio à tantas personalidades que se destacaram causando nestes três dias de festa, a advogada acabou ficando meio de lado nas redes sociais e sites especializados em celebridades.

Pois bem! Deolane resolveu tirar satisfações com pessoas que falam mal dela e possuem Instagram especializados em fofoca de famosos. Ela fez um vídeo dizendo que quando foi falar com um fofoqueiro, ele saiu correndo e fugiu dela. Não satisfeita e precisando engajar, Deolane disse em seus stories que ia falar com a Rainha Matos. Que a blogueira havia falado mal dela…





Deolane chegou até Rainha Matos para tirar satisfação e disse: “Oi Rainha Matos, quer falar de mim na minha frente agora amor?” Rainha Matos respondeu: “Pra mim doutora é quem tem doutorado.” E Deolane rebateu: “Pra você, porque você não entende da lei.” Neste momento os ânimos se exaltam!

Não é de hoje que Deolane vem colecionando desafetos na rede e se mostrando oportunista quanto às situações de briga, intriga e Rainha Matos também, a lista de pessoas que não curtem muito o job da blogueira é extensa…

Portando, nesta treta, eu estou do lado da briga! E você? É team Deolane ou team Rainha Matos?