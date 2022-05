Xuxa Xperience: Loira volta a apresentar ‘Xou da Xuxa’ em forma de holograma

A apresentação terá direito a plateia para 300 pessoas

Me amarrota que eu tô bege, as músicas já estão na ponta da língua e o look já está separado para esse momento desde muitos anos. Não acredito que vou poder reviver o momento histórico de ver Xuxa apresentando o ‘Xou da Xuxa’ novamente. A notícia chegou até meus ouvidos e já estou dando pulinhos de alegria.

A loira vai aparecer em formato de holograma para o Xuxa Xperience para um plateia de até 300 pessoas, o momento já promete ser pra lá de emocionante e a combinação de tecnologias vai levar o público para dentro da dinâmica do programa.

“Não poderíamos colocar uma atriz para substituí-la, então usaremos uma combinação de tecnologias”, diz o curador do projeto, Thiago Carvalho.

A exposição será imersiva e acontecerá em São Paulo, contando com figurinos originais e cenários recriados para levar os fãs e amigos para dentro do programa que foi ao ar em 1986.

Essa eu não perco! Quero ver minha rainha de volta aos palcos pra já. Aloca!