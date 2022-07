Xuxa diz que homens veganos têm ereções mais fortes e mais virilidade na hora do sexo

Bato-papo com a Rainha dos Baixinhos na BIenal do Livro rendeu um trelelê revelador

Minha gente, para tudooo! A gente já sabe que Xuxa era adepta do veganismo, mas não sabia desse tipo de benefício para os homens. Em um bate-papo na Bienal do Livro,a loira contou que a alimentação sem carne pode ser benéfica para os homens na hora H.

No seu discurso pautado no veganismo, Xuxa conta que os homens adeptos às práticas veganas teriam mais virilidade e mais ereções que as pessoas que se alimentam de alimentos de origem animal.

A apresentadora não esqueceu das mulheres, ressaltando que para elas a pele fica melhor e elas ficam com mais vontade na hiradas relações.

No evento, a apresentadora lançou o livro Mimi – A Vaquinha que Não Queria Virar Comida.