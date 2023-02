Xuxa revela detalhes sobre encontro com Marlene Mattos: “Ela não mudou nada”

Depois de 15 anos sem contato com a sua ex-empresária, Xuxa contou detalhes sobre o seu encontro com Marlene Mattos revelando que ela foi meio armada

Minhas fofoqueiras que são fãs de Xuxa Meneghel podem se animar, pois está sendo produzido um super documentário sobre a vida da nossa apresentadora diva. Nessa ocasião, a loira encontrou Marlene Mattos, sua ex-empresária que não via há 15 anos. A apresentadora ainda disse que ela não mudou nada e sentiu que ela estava “armada”.

“Eu acho que ela foi meio armada, achando que era ‘meu documentário, feito meu amigo Pedro’. Já chegou de um jeito assim: ‘Se vocês acham que vou pedir desculpas, não vou’. Ela não mudou nada. Isso me deixou chocada. Eu mudo quase diariamente”, disse ela.

A loira ainda falou sobre a chegada dos 60 anos. “Vejo este momento por dois aspectos. Um, de mulher realizada com o homem que eu amo. Chegar aos 60 com um cara que te ama como o Ju (Junno Andrade) me ama faz a minha vida íntima ser redondinha. Minha filha é independente e me manda mensagem todos os dias, de manhã e de noite e sempre envia uma foto em que está sorrindo. Estou no auge que um ser humano pode alcançar como amante, como mulher, como mãe”, ressaltou.