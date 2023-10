Xuxa revela detalhes de primeira vez com Junno: “Não gostei”

A Rainha dos Baixinhos bateu um papo revelador com o jornalista Fabrício Pellegrino e disse que não gostou de uma coisa que Junno disse antes dos dois ficarem

Xuxa revelou detalhes sobre a sua primeira noite de amor com Junno Andrade. Em entrevista ao jornalista Fabrício Pellegrino, da Caras, ela revelou que não gostou que ele pedisse para ela ir com calma e acabou decidindo por não querer mais nada com ele. O final da história vocês já sabem, né?

“A primeira vez que a gente ficou, eu fui daquele meu jeito afoita e ele me segurou e fez assim: ‘Vai devagar’. Nossa, me subiu um sangue… falei: ‘não, calma, respira, todo mundo fala, vai devagar, vai devagar e quando ele saiu dali de casa, eu falei: ‘foi bacana, mas eu não quero mais. Porque ele falou isso'”, relembrou.

“Eu não gostei dele ter me freado, ter me segurado. E aí quando eu fui para São Paulo, comentei com o dindo da Sasha e ele falou pra eu dar uma chance para ele. Se eu não tivesse tentado mais uma vez, eu não teria me apaixonado por ele do jeito que eu me apaixonei”, relembrou.