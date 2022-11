Xuxa rebate críticas feitas aos seus gastos com sua pet e revela já ter investido mais de 52 milhões, em fundação que cuida de crianças e adolescentes: “e mesmo assim ouço isso até hoje”

A apresentadora vem sendo criticada após expor aos seus seguidores o quarto de sua filha de quatro patas, a pequena Doralice.

Minha gente, quando as pessoas vão parar de criticar pessoas maravilhosas, que só fazem o bem, por coisas que só dizem respeito a elas? Após compartilhar com seus seguidores o novo quartinho da pequena Doralice, sua filha de pelos e 4 patas, a minha rainha Xuxa Meneghel, vem sendo alvo de diversas críticas. Porém, ela não se calou.

Nesta segunda-feira, a eterna rainha dos baixinhos, através de seu instagram, publicou um vídeo onde aparece abraçada com Doralice, com uma legenda que rebate as críticas que vem recebendo.

“Para as pessoas que me perguntam: ‘Pq dar tudo pra um cachorro, tendo tanta criança precisando no mundo???’ Vamos lá: Eu gastei por 29 anos, um milhão e oitocentos mil reais anualmente, pra manter 350 crianças e mesmo assim ouço isso até hoje”, começou a apresentadora.

Os gastos citados por Xuxa foram feitos na Fundação Assistencial Angélica Goulart, que anteriormente era chamada Fundação Xuxa Meneghel. Essa está localizada na Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro – RJ, e tem como o objetivo lutar pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Ao todo, a apresentadora já investiu mais de 52 milhões de reais na fundação.

A loira deixou claro que sempre mimou e continuará mimando seus filhos, sejam eles de quatro patas ou não, e relatou que não admitirá ser criticada por cuidar daqueles que ama. “Eu mimei minha filha e TODOS os meus filhos de pelo e não vou admitir pessoas que nunca fizeram nada por ninguém na vida, falarem que eu gasto muito com os meus bichos”.

Além de rebater as críticas, Xuxa dá a triste notícia de que Dana, como carinhosamente é conhecida a sua cachorrinha, foi diagnosticada com câncer. “Hoje, minha filha de pelo, a Dana, fez um exame que custou mais de 5 mil reais (está com câncer). Por vocês que fizeram esses comentários idiotas, eu deveria deixar minha cachorra morrer ao invés de gastar com ela.”

Por fim, a rainha lançou um ‘desafio’ à esses desocupados que aos invés de cuidar de suas próprias vidas ficam tacando hate em quem só está tentando ser feliz. ”Faremos o seguinte: TODOS q pensam assim, peguem UMA criança e dêem comida, escola, assistência familiar por 29 anos e depois disso, venham falar do meu amor pelos meus filhos de pelos. E simmm, ela dorme comigo e tem tudo que eu posso dar pra ela, principalmente AMOR!!!”