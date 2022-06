Xuxa: “Deus não deve gostar nada de pessoas que julgam e preferem filho viciado do que gay, isso não é opção e sim condição”

Em publicação contra comentários homofóbicos nas mídias a apresentadora ainda respondeu alguns comentários

É rainha sim! Xuxa já fez mais do que muita gente que não se pronuncia para nada e não dá um sinal de vida quando o assunto é rebater comentários homofóbicos nas redes sociais. A apresentadora postou um vídeo com diversos excertos de falas problemáticas nas mídias e ainda respondeu alguns comentários sobre essas pessoas que se acham “de Deus”.

“Xuxa… Vi de novo o vídeo e tenho certeza que Deus deve estar se revoltando lá em cima com essas pessoas preconceituosas. Quem é preconceituoso é filho do cara lá de baixo mesmoooo”, escreveu o amigo da loira, Anderson Baumgartner.

E Xuxa respondeu: “Você tem razão Dando… Deus não deve gostar nada de pessoas que julgam e dizem que preferiam um filho viciado do que gay, que isso é opção… É uma condição… E isso não é opinião (é falta de respeito e descriminação)… Com certeza essas pessoas estão mais perto do inferno do que aqueles que realmente entendem a palavra de Deus… Dando… Reze pelas almas desses homofóbicos… Porque eu não tenho saco para eles não “Deus me perdoe”, escreveu.

“O povo aplaudiu e os evangélicos vieram em cima, minha vontade é de mandar pastar, mas rezem porque elas estão precisando”, disse Xuxa com exclusividade sobre a publicação.