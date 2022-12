Xuxa manda recado para família de Pelé: “Que a dor da perda se transforme em boas lembranças”

Ex-namorada do grande craque do futebol não deixou a atual esposa de Pelé, Márcia Aoki, fora da sua mensagem emocionante

Xuxa Meneghel não deixou de lembrar com ternura do seu ex-namorado, Pelé, que faleceu nesta quinta-feira (29). A apresentadora mandou um recado emocionante para toda a família do astro, não deixando de fora a atual esposa do eterno craque do futebol brasileiro.

“Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste, agregados (filhos de coração), netos, sobrinhos, Lucia… e todos que estiveram do lado do Dico o meu abraço carinhoso e que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado… Márcia, que Deus te dê o colo que você precisa”, disse ela

A loira e Pelé viveram um romance em 1980, quando ela tinha 17 anos e ele estava com 40, claro que isso afetou fortemente a mídia que caiu em cima dos dois, mas, eles ficaram juntos até que ela completasse 23 anos. “Eu me apaixonei pelo Dico (apelido de Pelé), que era apaixonado, era família. Mas, às vezes, ele chegava com camisa suja de batom. Dizia: ‘essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé’. Eu era muito nova. Não foi fácil”, disse em entrevista ao podcast ‘Papagaio Falante’.