Xuxa ganha homenagem no Tik Tok Awards e agradece a Deus

Ivete puxou a homenagem para a amiga apresentadora na presença de Eliana, Giovanna Antonelli e Lucas Rangel

Ivete Sangalo puxou a homenagem para Xuxa Meneghel no palco do Tik Tok Awards e falou sobre a vida da apresentadora que faz o olho brilhar de muitas pessoas. A rede social homenageou Xuxa Meneghel e ela não deixou de falar sobre a presença de Deus na sua vida, mesmo alguns acreditando que ela tenha um pacto diante do sucesso que conquistou.

Ivete não economizou nas palavras e elogiou a musa da TV brasileira. “Uma pessoa especial, essa pessoa faz a diferença na vida da gente desde o momento que ela apareceu nas nossas vidas, determinada, linda e tenho uma admiração grande”

“Acredito muito em Deus, mesmo as pessoas duvidando da presença dele por alguns motivos que a vida deu. Deus existe e quando ele quer, não importa o que as pessoas querem ou façam, não importa o que as pessoas digam ou façam ele te coloca onde deveria estar. Quero agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida e eu na vida de vocês”, disse Xuxa.