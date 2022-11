Xuxa faz pausa em gravação de filme por causa de diagnóstico de Covid-19

Apresentadora está interpretando uma fada dos anos 80 no filme de Thalita Rebouças

Ai gente, o filme ‘Uma Fada Veio me Visitar’ teve que ter uma pausa por parte de Xuxa Meneghel, afinal a nossa apresentadora, musa está diagnosticada com Covid-19 e repousa para melhorar rapidamente e dar seguimento das gravações do filme de Thalita Rebouças.

Na trama Xuxa está dando vida a uma fada dos anos 80, uma coisa beeem Madonna, daquele jeito que a gente ama e adora.

As gravações estavam acontecendo no Rio de Janeiro e o filme teve que dar uma atrasadinha por causa do problema de saúde de Meneghel. A loira está em repouso para conseguir voltar o quanto antes para as gravações do longa.