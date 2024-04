Xuxa expõe pastor que diz que crianças podem ser as culpadas quando são vítimas de estupro 

Gente, é sério isso? Eu juro que não estou acreditando no que eu acabei de ver! Estava dando uma olhada nas minhas redes sociais, quando me deparo com um post da minha grande amiga Xuxa Meneghel, falando sobre o vídeo de um pastor, o Jonas Felicio Pimentel, que me deixou completamente enojada, afinal o mesma afirma que algum,as crianças podem ser as culpadas quando são vítimas de abusos e estupros.

“Hoje acordei e me deparei com esse vídeo, desse senhor que não sei quem é, mas deveria ser investigado! Pois pela minha experiência como uma criança que foi abusada, e como adolescente que foi abusada até os meus 13 anos, consigo ver nitidamente um “velho” querendo justificar o injustificável! Colocar a vítima como culpado é bem de quem tem muita coisa a esconder e merece ser investigado! ”, iniciou a apresentadora, que continuou: “Vou repetir suas palavras: ‘Veja bem, existem casos em que a criança também é culpada’. Meu senhor, o absurdo que acaba de falar, deveria não apenas chocar a mim, mas a todos que foram crianças e que hoje são pais adultos e que não estão no lugar de um abusador ou pedófilo”.

Em seguida, Xuxa ressalta o quão nojentas são as falas do pastor: “Suas falas dão NOJO, são repugnantes! Nesse exato momento alguns bebês, crianças e adolescentes estão sendo abusados por pessoas que se acham no direito de satisfazer seus prazeres, coisas que para as crianças, o prazer que ela conhece nunca chegará perto do que é pra um adulto”.

Por fim, a apresentadora ressalta outra tolice que foi falada por ele, ao dizer que os traumas do abuso ficam no passado e que a vida segue normalmente, afinal, apenas aqueles que infelizmente já passaram por essa terrível experiência sabem dizer o trauma que é fica instaurado em nossas vidas.

“Não sei se o senhor sabe, mas hormonalmente nenhuma criança busca ou tem vontade do que o senhor chamou de “abuso”, que pra mim é um crime de tamanho inigualável, pois rouba a infância, a pureza e deixa marcas por toda sua vida. Dizer que isso fica no passado é outra besteira sem tamanho! Estou vindo aqui pra falar, gritar em nome de tantas crianças que sofrem abusos, que são exploradas sexualmente por mulheres, homens, velhas e velhos babões…. Que não sentem medo nenhum, pois com essas falas e pensamentos, acham que podem tudo, até colocar uma criança vítima de abuso no lugar de CULPADA!”, finalizou a loira.