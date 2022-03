Xuxa revela depilar buraco (que buraco?) em campanha da sua rede de franquias Espaçolaser

Apresentadora aprova a prática e aconselha que pessoas tentem “é legal”

Gente como a gente. Xuxa revelou que depila buraco, oi? Isso mesmo, em campanha para a Espaçolaser, a apresentadora aparece respondendo algumas perguntas e uma delas é se pode fazer o laser no buraco.

A loira cai na gargalhada e responde: “Pode fazer no buraco, do lado do buraco pode fazer, é legal, eu faço, você também pode fazer”, diz ela rindo muito da situação.

É importante ressaltar que a franquia da rainha dos baixinhos não para de crescer, desde a entrada da sócia e garota propaganda o negócio cresceu 17% na B3. No total a rede levantou R$ 2,64 bilhões com sua oferta pública inicial de ações.

Além de fazer a gente rir com uma campanha bem pensada, a empresária fatura alto no ramo da beleza. Parabéns amiga, sucesso e vou colocar em prática seus conselhos (risos).