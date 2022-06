Xuxa detona comentários homofóbicos: “Não confunda discurso homofóbico com Evangelho”

Apresentadora usou sua conta oficial no Instagram como forma de protesto contra preconceito contra a comunidade LGBTQIA+

Sem papas na língua e sem medo da verdade, a musa, diva e indestrutível, Xuxa Meneghel segue sendo uma das maiores representantes da comunidade LGBTQIA +. A apresentadora usou sua conta oficial no Instagram para repudiar qualquer tipo de preconceito e discurso homofóbico, ouviu Dona Bruna Karla?

“Queria deixar meu repúdio e meu desprezo por qualquer tipo de descriminação, preconceito e homofobia que possa existir no mundo em nome de Deus! A Bíblia já sofreu algumas mudanças que só me faz ter a certeza que o que realmente Jesus falou é: “Amar ao próximo como a ti mesmo!” Se Deus é amor… Onde tem amor nas palavras dessas pessoas do vídeo? Se Deus é o caminho, o ódio que essas pessoas pregam leva aonde??”, iniciou Xuxa.

E não para por aí, porque a loira continua: “NÃO CONFUNDA discurso homofóbico com Evangelho. Um adoece a alma, o outro cura. Um segrega, o outro acolhe. Um empurra para o abismo, o outro resgata. Um retroalimenta o ciclo do ódio, da violência, do bullying, o outro promove a empatia. Um encoraja a hipocrisia, o outro, a autenticidade. Um enxerga perversão onde há amor, o outro combate a perversidade em nome da religião. Um inventa culpa, o outro promove aceitação. Um ameaça com inferno, com a morte eterna, o outro apresenta um amor eterno que jamais pode se extinguir”, escreveu.

Meneghel ainda propõe a reflexão. “Para avaliar um discurso, proponho que o submetamos a duas questões: 1. O que ele produz? 2. Dá para imaginá-lo nos lábios de Jesus?”, finalizou. Xu, tô contigo e não largo jamais, você sabe!