Xuxa colocou seus discos pra escutar ao contrário, hahahahah

Xuxa esteve no Jornada Astral, programa de Angélica na HBO e contou que ouviu seu disco ao contrário para saber se tinha mensagem satânica.

A Apresentadora confessou no programa de sua amiga Angélica que fez o teste…

Na década de 90m nem pensávamos em fake News, aliás este termo surgiu nos últimos anos, principalmente na política, com o aumento de notícias falsas compartilhadas em grupos de aplicativos de mensagens e redes sociais.

Pois bem, Rainha Xuxa esteve no “Jornada Astral”. A apresentadora em conversa com Angélica, Victor di Castro e Thainara OG contou sobre a “Fake News” da época que consista em um boato de que as músicas da Rainha dos Baixinhos eram satânicas e que se a criança rodasse o disco ao contrário, ouviria frases que remetiam a pactos, forças ocultas e satanismo…

O cenário de Jornada Astral. Foto: Divulgação

O suad reunido.Foto: Divulgação

O que chamou atenção na roda de bate-papo foi que Xuxa confessou ter feito o teste! Passada!

Xuxa em sua confissão foi muito bem humorada e revelou: Eu já não canto bem de lá pra cá, imagina então daqui pra lá, então não ouçam porque não é legal!”

O bate-papo com Xuxa foi ótimo. Foto: Na Telinha UOL

A apresentadora ainda revelou como muitas pessoas mudaram o tratamento com ela, a partir do momento que ela estava fora da Rede Globo. Ela ressaltou que muitos lambiam o chão por onde ela passava e que depois de sua saída da emissora, o tratamento mudou… gente interesseira heim?!

O fato é que Xuxa é um ícone mas que parece aquela amiga próxima que temos, que nos garantem boas risadas! Amo Xu!