Fada sensata! Xuxa nega foto para seguidora Bolsominion: ”Não quero mais falar com ela”

Fãs da rainha dos baixinhos enaltecem a sensatez da loira

BA-BA-DO do forte. Senta que lá vem a história. Se você está pensando que está fácil ser a Xuxa nos dias de hoje, é aí que você se engana. A gata, musa e sensata negou foto para uma fã Bolsominion, e você não deve estar entendendo nada dessa história, mas calma que a gente te explica.

Tuka é uma super fã da loira, que já chegou a viajar de carona para ver Xuxa na Argentina, até aí tudo bem. Em uma dessas “chegadas”, a apresentadora reconheceu a seguidora que pediu uma foto, nesse momento ela começou a falar do presidente Bolsonaro e de suas “bem feitorias”.

Xuxa, que já conhece o perfil do seu público, sendo em sua grande maioria LGBTQIA+, tirou uma foto com a seguidora, ela retornou pedindo mais uma foto e a loira pediu para que ela se afastasse, negando uma segunda foto para evitar tumulto.

Ela contou que na porta dos lugares que chega, 98% das pessoas não apoiam os ideais do presidente Jair Bolsonaro, nem suas crenças, pois em sua maioria são pessoas LGBTQIA+. A apresentadora disse estar magoada com a fã por ter levantado a bandeira do presidente em um ambiente que não cabia.

“Ela escolheu, e eu escolhi também. Era uma falta de respeito comigo e com meu público”, disse a loira. Os fãs de Xuxa apoiaram a escolha da apresentadora e entenderam o motivo de toda aquela situação.

