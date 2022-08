Xuxa aparece comendo alface direto pé ao lado de Angélica: “Vegana raiz”

Um jeito bem naturalzinho de se alimentar, bem a cara da nossa rainha. Em um vídeo bem íntimo Xuxa aparece agachada, com o rosto enfiado na alface, comendo a verdura direto do pé. Ela que estava em uma viagem com Agélica, e as loiras se divertem durante o vídeo.

“Você está comendo mesmo bebê? Está limpinho bebê? Não né?!” Perguntou Angélica, na sequencia a esposa de Luciano Huck complete: “A vegana né gente?! Você lavou o alface amor?” A rainha completa que não lavou a alface e Angélica finaliza: “Oh meu Deus, vou levar ela embora, ela está muito cansada!”. Confira.