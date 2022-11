Xororó testa positivo para a Covid-19 pela segunda vez

Cantor da dupla Chitãozinho e Xororó precisou remarcar o show da dupla em Jaguariúna para o dia 16 de dezembro

Ai gente, esse Covid ainda vai me deixar com dor de cabeça, o mundo dos famosos está sendo pego de surpresa com o vírus mostrando uma resistência ao sair fora da sociedade. Xororó foi infectado pelo vírus pela segunda vez e teve que desmarcar um show de sua agenda que acontece na cidade de Jaguariúna, o show foi passado para o dia 16 de dezembro.

“Apesar de continuar me cuidando e muito, testei pela segunda vez para a Covid-19”, disse em vídeo postado na rede social. “Estou confiante porque estou com as doses da vacina e se Deus quiser vou passar por isso numa boa”, continuou. “O show que seria em Jaguariúna, conseguimos adiar para o dia 16 de dezembro. Espero contar com a compreensão de vocês”, finalizou o artista.

O cantor ainda agradeceu a compreensão e o carinho que recebe dos fãs. Melhoras!