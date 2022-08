Xolo Maridueña e Bruna Marquezine? Tá rolando!

Ator que contracenou como par de Bruna em ‘Besouro Azul’ veio para o Brasil e já segue os amigos da atriz

Bruna Marquezine se mostrou ser uma brasileira de posse. Aloca! Depois de contracenar com Xolo Maridueña em ‘Besouro Azul’, a atriz fez questão de trazer o ator para curtir as belezas do Brasil.

As especulações de que o ator estaria no país começaram depois que ele começou a seguir Sasha e João Figueiredo no Instagram, insinuando que ele teria conhecido os amigos da morena.

Minhas lindas do FBI que não falham no pulo certeiro garantiram a fofoca quentíssima e provaram por A+B que o ator está no Brasil com Bruna.

Nos últimos dias ela esteve em Angra dos Reis e o ator foi com ela, onde conheceu Sasha e João. Será que já podemos fazer aquele shipp de sucesso?