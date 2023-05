Xamã se pronuncia a respeito de processo contra a mãe de sua filha

O cantor revela que não tem uma boa relação com a influenciadora, o que acaba atrapalhando a sua relação com a filha.

Gente, vocês lembram que ontem contei para vocês que a mãe da filha do cantor Xamã revelou que o rapper estava lhe processando? Pois é, após a repercussão que essa notícia teve,o cantor resolveu expor o seu lado da história.

Através dos seus stories,o rapper revela porque abriu o processo contra a influenciadora Renata Gutierrez, afirmando que não conseguia visitar sua filha de forma informal.

“As visitas a minha filha eram marcadas informalmente, o que não estava dando certo. Entrei com um pedido judicial de regularização de visitas para que isso não fique mais no boca a boca e eu possa ter datas para ver ela do jeito certo”, iniciou o cantor.

Logo em seguida, Xamã afirma que quer resolver todas as duas pendências com a ex de forma judicial, já que de forma amigável/boca a boca não estava funcionando.

“Eu quero resolver tudo isso, mas pelo jurídico, porque do jeito que vínhamos tentando antes, não rolava, então deixei com meus advogados para conseguirem ajustar tudo de forma legal diretamente com os advogados dela também. Quero conseguir construir uma relação com a minha filha, independente do tipo de relação que eu tenha com a mãe dela”, justificou.

Por fim, o rapper revela que não tem um bom relacionamento com a ex, e afirma que a mesma não lhe dá liberdade com a menina.

“Infelizmente não tenho boa relação com ela, que não deixa eu ter acesso à minha filha se ela não estiver presente. Nem eu ou outra pessoa da família podemos ter acesso à criança sem a Renata presente”, finalizou o cantor.