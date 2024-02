Xamã mostra a bunda em Renascer e leva a web a loucura

A cena que fez uma baita sucesso e causou alvoroço na web terá continuidade no episódio de hoje.

Genteee, ai que tudoooo! As famílias tradicionais brasileiras me perdoem, mas eu amei ver o bumbum do meu ídolo Xamã em horário nobre, na TV Globo, nesta segunda-feira (26).

A cena que terá sua continuação nesta terça-feira (27) mostrou o personagem do cantor na novela, Damião, pulando completamente pelado no rio, levando todos os fãs de Xamã à loucura.

Confiram alguns dos milhares de comentários que os internautas fizeram sobre o assunto no twitter: