Xamã entra no radar de Boninho para ‘Camarote do BBB23’

O reality da Globo já tem data de estreia marcada, dia 16 de janeiro já estou preparada para ficar alienada

A ansiedade já está a mil para quem procura uma diversão chamada Big Brother Brasil. Dia 16 de janeiro as minhas noveleiras de plantão vão poder saber todas as novidades que o BBB23 aguarda. Uma delas ainda está na boca do povo, afinal o nome de Xamã cresceu nos holofotes nos últimos dias com a possível sondagem de Boninho. Eita

O músico esteve presente nesta edição, no show de encerramento do programa e gravou essa semana ainda uma participação especial em ‘Travessia’, próxima novela das 21h.

O muso se envolveu com diversos nomes da atualidade e possui um acervo vasto de mulheres que já tiveram um bom affair. Jade Picon, Thais Braz, Luísa Sonza e Yasmin Brunet são algumas das beldades que estão na sua lista.

Será que vem aí? Sem poucas ideais, Xamã ia botar a chapa para esquentar com o seu jeitinho de ser. Ansiosa estou desde então.