William Bonner exibe mobilidade incrível ao subir escadaria de museu

Jornalista brincou em vídeo ao subir as escadarias do Philadelphia Museum of Art

Se engana quem acha que William Bonner não dá um bom caldo, eu mesma fiquei impressionada com a proficiência do gato ao subir as escadarias de um museu na Filadélfia.

Panela velha é que faz comida boa, não é o que dizem? Bonner não deixou de brincar em vídeo no seu Instagram pessoas que sobre as escadarias do Philadelphia Museum of Art com facilidade.

Para completar William ainda colocou uma trilha sonora para deixar tudo mais interessante… Ai, não nego que fiquei curiosa para ver mais… Aloca!