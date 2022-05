William Bonner desloga conta da Netflix de Paola Carosella de TV de hotel e avisa por e-mail: “Sou fã!”

A chef de cozinha contou a inusitada história com o âncora do Jornal Nacional em um podcast

Imagina só você receber um e-mail que William Bonner quase usou sua conta na Netflix? Pois é isso aconteceu com Paola Carosella — que eu amo que amo, viu?

A chef contou a história no Podcast ‘DiaCast’ e eu estou passada a ferro quente até agora! Ela contou que viajou em seu aniversário para um bangalô com a filha e mais uma amiga e esqueceu a conta da Netflix logada. “Eu fui passar meu aniversário de 49 em um hotel lindo na Bahia. E eu fui com uma amiga e a minha filha, então fiquei num bangalô com ela. E agora você se loga na TV com a tua senha [na Netflix]”, contou a ex jurada do MasterChef.

“Fui embora e quando cheguei em São Paulo, falei: ‘filha, nós deixamos a conta da Netflix logada no hotel. Vou mandar um e-mail para o hotel’”, continuou Paola. E aí vem o plow twist, leitor(a).

“Quando sentei no computador para mandar o e-mail, já tinha um e-mail no meu inbox escrito: “Netflix logada”. Aí pensei: ‘caraca, o hotel já me mandou’. Aí olhei e estava: “Querida Paola, eu descobri teu e-mail, porque quando entrei no bangalô, o Netflix estava logado no seu e-mail, que bom! Amei ter descoberto teu e-mail, porque sou teu fã. Mas fica tranquila que eu já desloguei a conta e guarda meu telefone, porque quando for a São Paulo, vou jantar no teu restaurante. Um abraço, William Bonner”, contou Carosella. Que história incrível né? Chocada!

E ESSA HISTÓRIA DA PAOLA CAROSELLA??? EU NÃO ESPERAVA ESSE FINAL pic.twitter.com/2ArT9SdcRy — Rhenzo (@rhenzonogueira) May 19, 2022

Já pensou?????? Era tudo que eu queria!!! Acho que vou descobrir onde Chay Suede passará as férias e vou deixar minha conta logada. Será que ele me manda que é meu fã? Adooooooro!