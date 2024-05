William Bonner abandona a bancada do Jornal Hoje para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul

Minha gente, na manhã desta segunda-feira (06), o âncora e jornalista William Bonner revelou através das suas redes sociais, que nesta noite ele não irá apresentar o Jornal Nacional da forma convencional a qual estamos acostumados.

Através de um vídeo, o jornalista revelou que está indo para o Rio Grande do Sul, em um avião da FAB, para acompanhar de perto a tragédia climática que o estado está enfrentando nos últimos dias.

“Estou na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e daqui a alguns minutos vou embarcar com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul. Além disso, estarei a bordo de um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que vai levar doações para aquela região”, iniciou Bonner.

Continuando, o âncora do Jornal Nacional revelou que um hospital de campanha está sendo enviado para o estado, de onde ele apresentará o telejornal.

“Esse avião que está atrás de mim, por exemplo, está levando um hospital de campanha para as pessoas que estão precisando de ajuda no Rio Grande do Sul”, continuou o jornalista, que revelou uma novidade, que revelou: “Nós vamos apresentar o ‘Jornal Nacional’ lá do Rio Grande do Sul, acompanhando esse momento tão dramático da história do estado”.